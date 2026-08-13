Tекст: Алексей Дегтярёв

ВСУ перебрасывают новые подразделения в Сумскую область в качестве подкрепления, сказал собеседник РИА «Новости».

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области противник вынужден перебрасывать на данный участок фронта новые подразделения, в том числе доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й ОМБР, 98-го отдельного противотанкового батальона», – добавил он.

Источник добавил, что на это направление также направляется 38-я бригада морской пехоты ВСУ. Это подразделение только что завершило восстановление после тяжелых боев на территории ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан.

Для восполнения масштабных потерь армия Украины направила на этот участок фронта полк национальной гвардии.

Весной туда же экстренно перебросили операторов ударных беспилотников.