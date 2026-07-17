Киев направил подразделения насильно мобилизованных в Сумскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные направили в Сумскую область подразделения, сформированные из принудительно мобилизованных граждан. По данным представителя российских силовых структур, речь идет об усилении позиций на данном направлении, передает РИА «Новости».

«Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП «Рысь», укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», – заявил собеседник агентства.

При этом командир подразделения Андрей Чепурко сейчас занят вопросами личной безопасности. Накануне у дверей квартиры родителей Чепурко в поселке Слобожанское Харьковской области было обнаружено взрывное устройство.

В этих регионах активные боевые действия ведет российская группировка «Север». За прошедшие сутки противник потерял там до 195 военнослужащих, три бронемашины, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции РЭБ и разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суточные потери украинской армии в боях с группировкой «Север» превысили 210 человек.

Ранее для сдерживания российского наступления в Сумскую область перебросили подразделения переформированного танкового батальона. В число дополнительных подкреплений на этом направлении вошли бойцы отдельного штурмового полка «Скала».