Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
В центре Москвы загорелась кровля одного из зданий центра Artplay
Возгорание зафиксировали в одном из зданий центра Artplay в Москве, сообщили в оперативных службах.
Как уточнили в оперативных службах, произошло возгорание под кровлей двухэтажного здания старой постройки по адресу: Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 10, передает ТАСС.
Представители городского главка МЧС уточнили, что под крышей наблюдалось лишь небольшое тление. Спасатели оперативно локализовали очаг, сейчас обстановка на месте происшествия остается совершенно спокойной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание произошло в банном комплексе Басманного района Москвы, куда экстренно направили пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.
Ранее в подмосковном городе Королеве вспыхнул пожар в пустующем здании медицинского учреждения, причем тушение огня серьезно осложняется высоким риском обрушения конструкций.