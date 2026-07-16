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    Европа преувеличила надежность своего тыла
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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    18 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    4 комментария
    16 июля 2026, 04:36 • Новости дня

    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    15 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примечательным проведение саммита «коалиции желающих» в парижском Доме инвалидов, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

    «Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» – им стал исторический военный комплекс Парижа – Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт», – приводят слова Захаровой «Вести».

    Во время брифинга она также напомнила об исторических параллелях. Дипломат отметила, что более 200 лет назад Наполеон аналогичным образом собрал многонациональную армию для похода на Россию, однако в итоге потерпел сокрушительное поражение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих». Захарова сравнила данное западное объединение с библейскими Содомом и Гоморрой.

    Правительство Германии отказалось от участия в военных учениях этой группы стран.

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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию на длительный срок, могут обязать использовать мобильные устройства с установленным электронным профилем. Такая мера позволит контролировать соблюдение миграционного законодательства и отслеживать перемещения приезжающих по стране.

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию, обяжут приобретать мобильные телефоны с установленным электронным профилем. Эта мера позволит правоохранительным органам отслеживать перемещения мигрантов по стране, сообщает РИА «Новости».

    «У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», – пояснил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

    По словам представителя МВД, нововведение исключит возможность бесконтрольного перемещения иностранцев между населенными пунктами. Кроме того, наличие такого устройства позволит властям своевременно уведомлять мигрантов об истечении сроков пребывания или необходимости явиться в соответствующие органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать цифровой профиль иностранного гражданина. В Московском регионе начали тестировать специальное мобильное приложение для отслеживания местонахождения приезжих. Осенью прошлого года в столице стартовал эксперимент по контролю за иностранцами с помощью геолокации.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    15 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    Новак заявил о приоритетном обеспечении топливом автопарка крупных торговых сетей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минэнерго и Минпромторг приняли решение обеспечить поставки топлива для крупных торговых сетей в приоритетном порядке. По словам вице-премьера Александра Новака, это позволит избежать роста затрат и дополнительного давления на цены.

    Стабильное топливоснабжение сельхозпроизводителей в период уборочной кампании и поставки топлива для транспорта, обеспечивающего доставку продуктов питания в торговые сети, стали одними из ключевых тем совещания по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера России Александра Новака , сообщает правительство в Max.

    В ходе встречи Минэнерго совместно с Минсельхозом представили доклад о текущем обеспечении аграриев необходимыми ресурсами, принимаемых мерах по снабжению агропромышленного комплекса топливом, а также о динамике цен на нефтепродукты в регионах.

    Отдельное внимание участники совещания уделили работе логистической системы и необходимости своевременной доставки продовольственных товаров в магазины. Новак подчеркнул, что обеспечение топливом транспорта, задействованного в поставках продуктов питания, остается важной задачей.

    «С учетом принятого на прошлой неделе gравительством решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается. Все необходимые объемы будут поставлены в регионы, для того чтобы обеспечить уборочные работы сельхозпроизводителям», – заявил вице-премьер.

    Он также отметил важность стабильного снабжения автотранспорта, который участвует в доставке товаров для торговых сетей. «Важен и вопрос топливоснабжения автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. Это необходимо для того, чтобы не увеличивались затраты и данное обстоятельство не отражалось на ценах», – подчеркнул Новак.

    По его словам, Минэнерго и Минпромторг совместно с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных торговых сетей в приоритетном порядке.

    Кроме того, в рамках совещания было принято решение изменить порядок реализации части объемов топлива. Ресурсы, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, будут поставляться вертикально интегрированными нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям.

    Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать возможность снижения нормативов продаж дизельного топлива на бирже до 10%.

    Ранее Новак сообщил об наполнении внутреннего рынка дизельным топливом. Министр энергетики Сергей Цивилев подтвердил включение аграриев в приоритетную группу снабжения горючим. Минпромторг взял под контроль ситуацию с обеспечением топливом торговых сетей.

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    15 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    В Госдуме призвали ликвидировать Зеленского ради победы

    Депутат Журавлев призвал уничтожить Зеленского для скорейшего завершения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости ликвидации украинского руководства для достижения успеха в специальной военной операции.

    Парламентарий считает, что России следует перейти к решительным действиям на фронте, передает «Газета.Ru».

    «Нам нужно только одно – делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать. Вот это было бы правильным действием», – подчеркнул депутат.

    Журавлев также отметил, что не следует рассчитывать на скорое истощение финансовых ресурсов Киева. По его оценке, даже в случае полного прекращения поддержки со стороны НАТО, Украина сохранит способность вести боевые действия как минимум в течение года.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц призвал приступить к физическому устранению руководителей Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил достижение победы в спецоперации без проведения мирных переговоров.

    Политолог Владимир Скачко назвал уголовное преследование Елены Зеленской продолжением процесса удушения ее мужа.

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    15 июля 2026, 20:17 • Новости дня
    В мессенджере «Макс» появились первые сторис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработчики мессенджера «Макс» запустили функцию публикации историй (сторис) для пользователей Android.

    Первыми опробовать нововведение смогли владельцы смартфонов на базе Android, передает ТАСС. Пользователи браузерной версии также имеют возможность свободно просматривать опубликованный контент. Владельцам устройств на iOS для просмотра историй пока необходимо использовать специальную мобильную веб-версию.

    Функционал приложения позволяет оставлять реакции на публикации и отвечать на них. Авторы контента могут отслеживать статистику просмотров, а также устанавливать точный таймер отсчета времени до автоматического удаления материала.

    Своими историями уже поделились несколько известных персон, включая главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского и лауреата конкурса «Учитель года Москвы - 2025» Александра Оджо.

    «Макс запустил «истории», но пока только в тестовом режиме. Я стал одним из «тестировщиков». Это долгожданная функция и надеюсь, что в скоро времени она станет доступной как можно большему количеству пользователей!», – сообщил Боярский в своем канале.

    Гендиректор платформы «Макс» Фарит Хуснояров весной анонсировал запуск историй для пользователей. Недавно разработчики мессенджера добавили возможность оставлять комментарии под публикациями в каналах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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