В Москве и Подмосковье начали готовить запуск приложения для мигрантов
Тест мобильного приложения «Амина» для иностранцев начался в столице, оно позволит отслеживать местонахождение трудовых мигрантов, его наличие будет обязательным для безвизовых иностранцев с сентября 2025 года, сообщил гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов.
Новый сервис позволит правоохранительным органам получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, которые прибывают в Москву и Московскую область, сказал Игнатов ТАСС.
Использование приложения станет обязательным для иностранных граждан, приезжающих в Московский регион в безвизовом порядке для работы, начиная с 1 сентября 2025 года.
По словам Игнатова, приложение позволит иностранцам удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе проживания и изменении этого адреса.
Важной функцией приложения станет обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, что позволит повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений среди мигрантов.
Ранее МВД сообщало, что иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в Москве, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.
Напомним, приказ планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Новый порядок регистрации является частью эксперимента, предусматривающего учет мигрантов через специальное приложение, куда приезжающие должны направлять информацию о месте пребывания.