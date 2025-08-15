В Москве и Подмосковье начали готовить запуск приложения для мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Новый сервис позволит правоохранительным органам получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, которые прибывают в Москву и Московскую область, сказал Игнатов ТАСС.

Использование приложения станет обязательным для иностранных граждан, приезжающих в Московский регион в безвизовом порядке для работы, начиная с 1 сентября 2025 года.

По словам Игнатова, приложение позволит иностранцам удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе проживания и изменении этого адреса.

Важной функцией приложения станет обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, что позволит повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений среди мигрантов.

Ранее МВД сообщало, что иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в Москве, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

Напомним, приказ планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Новый порядок регистрации является частью эксперимента, предусматривающего учет мигрантов через специальное приложение, куда приезжающие должны направлять информацию о месте пребывания.