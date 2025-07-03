МВД назвало условия снятия мигрантов с учета в Москве

Стало известно о правилах снятия мигрантов с учета при отсутствии геолокации

Tекст: Денис Тельманов

Министерство внутренних дел России намерено автоматически снимать с учета мигрантов, зарегистрированных через специальное приложение в Москве и Московской области, если их геолокация не определяется более трех рабочих дней, сообщает ТАСС.

Решение о снятии будет приниматься в течение одного рабочего дня после поступления данных о регистрации мигранта в другом регионе, где эксперимент не проводится.

В проекте приказа говорится, что отсутствие геолокации абонентского устройства участника эксперимента в течение более трех рабочих дней будет считаться основанием для снятия с учета. Также к основаниям относятся сведения о выезде иностранца из России и информация о его смерти.

Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Новый порядок регистрации является частью эксперимента, предусматривающего учет мигрантов через специальное приложение, куда приезжающие должны направлять информацию о месте пребывания.

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