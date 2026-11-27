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В Гидрометцентре спрогнозировали 15-сантиметровые сугробы в Москве
Гидрометцентр: Снежный покров в Москве достигнет 15 см к концу ноября
К концу ноября высота снежного покрова в Москве увеличится до 15 см, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Сейчас высота снега на ВДНХ составляет девять сантиметров, а в подмосковных Черноголовке и Серпухове – достигает 18 сантиметров, сказала метеоролог РИА «Новости».
К концу месяца в столице ожидается до 15 см снега, по области – до 20 см и более.
Она отметила, что средняя высота снега в этот период обычно составляет шесть-семь сантиметров, поэтому нынешние показатели превышают норму. При этом Паршина подчеркнула, что рекорд побит не будет: в 2023 году высота снежного покрова в Москве достигала 21 сантиметра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Паршина спрогнозировала морозы до минус 10 градусов в Москве в ночь на 1 декабря.
Во вторник она сообщила о возможном увеличении снежного покрова в Московской области до 10-15 сантиметров из-за снегопада.
В понедельник в Гидрометцентре допустили рост снежного покрова в Москве до 12 сантиметров к началу декабря.