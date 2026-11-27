Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ предусматривает, что в стаж муниципальной службы теперь будут засчитывать время службы по контракту в Вооруженных силах России и в войсках национальной гвардии, а также периоды службы в органах внутренних дел, передает РИА «Новости».

Ранее время службы засчитывалось в общий трудовой стаж и в стаж государственной гражданской службы, но не муниципальной. По мнению законодателей, изменения позволят устанавливать надбавки за выслугу лет, определять продолжительность дополнительного отпуска и назначать пенсию за выслугу лет.

«Реализация закона предоставит военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы преимущества при поступлении на работу в органы местного самоуправления, будет способствовать развитию системы гарантий для участников специальной военной операции, в том числе их социальной адаптации и профессиональной реализации», – говорится в заключении социального комитета Совфеда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли закон об учете времени военной службы по контракту в стаже муниципальной службы.

В начале месяца Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект «Единой России».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете времени участия в добровольческих формированиях в стаже для назначения пенсий за выслугу лет.