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Совфед одобрил зачет службы в армии в стаж муниципальной службы
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий засчитывать периоды военной службы по контракту и службы в органах внутренних дел в стаж муниципальной службы.
Документ предусматривает, что в стаж муниципальной службы теперь будут засчитывать время службы по контракту в Вооруженных силах России и в войсках национальной гвардии, а также периоды службы в органах внутренних дел, передает РИА «Новости».
Ранее время службы засчитывалось в общий трудовой стаж и в стаж государственной гражданской службы, но не муниципальной. По мнению законодателей, изменения позволят устанавливать надбавки за выслугу лет, определять продолжительность дополнительного отпуска и назначать пенсию за выслугу лет.
«Реализация закона предоставит военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы преимущества при поступлении на работу в органы местного самоуправления, будет способствовать развитию системы гарантий для участников специальной военной операции, в том числе их социальной адаптации и профессиональной реализации», – говорится в заключении социального комитета Совфеда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли закон об учете времени военной службы по контракту в стаже муниципальной службы.
В начале месяца Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект «Единой России».
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете времени участия в добровольческих формированиях в стаже для назначения пенсий за выслугу лет.