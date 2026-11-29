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Соцфонд: Пособие беременным студенткам и аспиранткам увеличилось
Соцфонд: Пособие беременным студенткам выросло до 100 тыс. рублей
В 2026 году размер пособия по беременности и родам для обучающихся в вузах и аспирантуре составил около 100 тыс. рублей.
«Благодаря изменениям выплата выросла в несколько раз и составляет около 100 тыс. рублей, что обеспечивает более весомую материальную поддержку учащимся», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
С 2025 года функции по назначению выплат беременным студенткам переданы Социальному фонду. Ранее размер пособия привязывался к базовой стипендии, теперь рассчитывается исходя из прожиточного минимума в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд назвал число получивших единое пособие многодетных родителей. Котяков анонсировал рост максимальных декретных выплат до 1,1 млн рублей. Максимальное пособие по уходу за ребенком увеличено до 95,5 тыс. рублей.