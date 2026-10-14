Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Запашный: Иностранные артисты столкнулись с давлением из-за поездок в Россию
Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что зарубежные артисты из недружественных стран подвергаются серьезному давлению на родине из-за участия в российских фестивалях.
Как отметил Запашный, несмотря на угрозы и ограничения, многие зарубежные цирковые артисты продолжают приезжать на выступления в РФ. Некоторым из них поступали звонки с предупреждениями от премьер-министров их государств, передает РИА «Новости».
«Сталкиваются, конечно, они это признают. У нас были артисты, которым звонили на уровне премьер-министров их стран, которые предупреждали их: «Только попробуйте сунуться в Россию». Знаете, надо отдать должное – не все послушались, все равно к нам приехали», – сказал Запашный.
При этом наблюдается потепление в отношениях с зарубежными коллегами. Впервые за четыре года Россия и Испания готовы заключить контракт о проведении международного циркового фестиваля «Золотой слон» в Жироне в 2027 году. В нем примут участие 45 артистов Росгосцирка и Большого московского цирка.
Однако представители Международного циркового фестиваля в Монте-Карло все еще негативно настроены к российской стороне, добавил директор цирка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Запашный сообщил о желании украинских артистов выступать в России.
Летом восхитившийся Москвой нидерландский диджей поплатился концертами на родине.