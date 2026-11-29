На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Силы ПВО уничтожили 17 летевших на Москву дронов
Силы ПВО сбили 17 летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили 17 беспилотников, летевших на Москву», – написал мэр в Max-канале.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр столицы Собянин сообщил о более 460 летевших в сторону Московского региона дронах. Аэропорт Внуково вечером субботы перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал и Шереметьево.