Пограничники Эстонии оставили 62 человека на нейтральной полосе

Tекст: Катерина Туманова

Эстонские пограничники закрыли шлагбаум перед рейсовым автобусом на пункте пропуска «Койдула», оставив 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе без еды и удобств, сообщил губернатор Псковской области в Max-канале.

«Для полноты картины: основная часть пассажиров злосчастного рейса – именно граждане Эстонии», – отметил глава региона.

По его словам, российские пограничники предложили людям вернуться на территорию России, однако пассажиры побоялись, что на следующий день эстонская сторона не пропустит их вовсе.

Ведерников добавил, что за последние сутки на погранпереходе «Койдула» красный свет горел более восьми часов из 12 рабочих. Таким образом, пункт пропуска функционировал чуть более трех с половиной часов.

«Даже интересно, до чего ещё можно додуматься в стремлении напакостить России», – завершил Ведерников пост риторическим вопросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ленобласти в субботу разместили в тепле не прошедших границу с Эстонией.

В пятницу губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об оставленных властями Эстонии на улице ночью людях в очереди на границе с Россией.

Официальный представитель МИД Захарова заявила о болезненном ударе по самой Эстонии из-за решения Таллина закрыть оставшиеся пункты пропуска.