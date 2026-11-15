Мошенники стали обещать пенсионерам надбавку ради банковских данных

Аферисты начали обманывать пенсионеров под предлогом надбавки к пенсии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники звонят пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда. Аферисты пугают пожилых людей тем, что без подтверждения банковских данных выплата не придет, передает РИА «Новости».

В «Мошеловке» напомнили, что Соцфонд автоматически начисляет фиксированную надбавку к пенсии при достижении 80 лет, для этого не нужно никуда звонить или писать заявления.

«Настоящие сотрудники государственных ведомств и Соцфонда никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт и коды из смс-сообщений», – подчеркнули в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мошенники начали звонить россиянам от лица Социального фонда под предлогом досрочной выплаты пенсий в связи с Днем народного единства.

Также злоумышленники стали выманивать у граждан доступ к порталу «Госуслуги», предлагая записаться на прием в Соцфонд для перерасчета пенсии.

Кроме того, мошенники пугали столичных пенсионеров снижением выплат из-за ошибки в документах.