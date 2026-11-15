В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Над Брянской областью за сутки уничтожили 26 украинских дронов
Губернатор Ковальчук: Над Брянской областью сбито 26 украинских БПЛА
За минувшие сутки над территорией Брянской области было ликвидировано 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады „БАРС-Брянск“, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 26 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал Ковальчук в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении двух местных жителей в результате удара четырех украинских дронов-камикадзе по поселку Климово.
Четыре человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе вблизи села Чубковичи.
В четверг Егор Ковальчук заявил о гибели водителя мопеда и ранении еще одного мирного жителя из-за атак украинских беспилотников.