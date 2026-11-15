Хинштейн сообщил о 154 сбитых над Курской областью дронах ВСУ

Хинштейн: За сутки над Курской областью сбито 154 украинских беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всего в период с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотников различного типа. <…> Погибших и пострадавших нет», – написал глава региона.

По его словам, украинские военные 55 раз открывали артиллерийский огонь по отселенным районам и трижды атаковали регион дронами со взрывными устройствами.

Хинштейн добавил, что в хуторе Звягин Рыльского района повреждены крыша, фасад и окна дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу житель Курской области пострадал при атаке украинского беспилотника.

Ранее мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на трактор.

Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 267 украинских беспилотников.