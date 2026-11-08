Хинштейн сообщил о 267 сбитых украинских беспилотниках над Курской областью

За сутки над Курской областью сбили 267 дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всего в период с 09:00 [мск] 7 ноября до 09:00 [мск] 8 ноября сбито 267 вражеских беспилотников различного типа. Двадцать пять раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четырнадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн.

В результате ударов ВСУ в Обоянском районе незначительно повреждены два дома и газовая труба, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Хинштейн сообщил об уничтожении 189 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки над территорией Курской области.