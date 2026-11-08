Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Хинштейн сообщил о 267 сбитых украинских беспилотниках над Курской областью
За сутки над Курской областью сбили 267 дронов ВСУ
За прошедшие сутки над территорией Курской области было сбито 267 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 [мск] 7 ноября до 09:00 [мск] 8 ноября сбито 267 вражеских беспилотников различного типа. Двадцать пять раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четырнадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн.
В результате ударов ВСУ в Обоянском районе незначительно повреждены два дома и газовая труба, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Хинштейн сообщил об уничтожении 189 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки над территорией Курской области.