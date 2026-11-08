Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Роскосмос анонсировал выпускные экзамены для четырех кандидатов в космонавты
Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил, что в декабре четыре кандидата сдадут выпускные экзамены для получения квалификации и возможности включения в экипаж.
В декабре текущего года четыре кандидата пройдут выпускные испытания, после которых им присвоят квалификацию космонавтов-испытателей, передает ТАСС.
«Сейчас идет заключительный этап нашей общей подготовки. Четыре человека [из числа] кандидатов готовятся сейчас к выпускному экзамену, который будет в декабре. И после этого экзамена они уже должны получить квалификацию космонавта-испытателя для того, чтобы можно было поступить в экипаж», – заявил Прокопьев.
Он отметил, что общая космическая подготовка длится около двух лет и является самым интенсивным этапом. Кандидаты осваивают выживание в различных климатических условиях, полеты на самолетах, прыжки с парашютом и погружения под воду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду космонавт Сергей Прокопьев сообщил о сильном стрессе из-за разгерметизации корабля на орбите.
Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы.
Космонавт-испытатель Николай Тихонов заявил о формировании космических экипажей без учета психологической совместимости.