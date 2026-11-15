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Выборы главы и депутатов парламента начались в Гагаузии
В Гагаузской автономии Молдавии стартовали выборы главы и депутатов парламента
На территории Гагаузской автономии Молдавии открылись избирательные участки на выборах депутатов Народного собрания региона и нового главы.
Избирательные участки в Гагаузской автономии Молдавии открылись в 07:00, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.
Для голосования отпечатано свыше 129 тыс. бюллетеней, большая часть из которых представлена на русском языке. За пост главы автономии борются восемь кандидатов, а на места в Народном собрании претендуют 132 человека в 35 одномандатных округах.
Выборы будут признаны состоявшимися при явке свыше 50%. В случае если ни один кандидат не наберет больше половины голосов, 29 ноября состоится второй тур. Голосование завершится в 21:00, а предварительные итоги ожидаются в ночь на понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии.
Также исполняющий обязанности спикера Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи сообщил о переносе парламентских выборов.
Кроме того, суд в Кишиневе приговорил бывшую главу автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.