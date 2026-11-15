Космонавт Серова назвала смешанный экипаж преимуществом орбитальной станции

Смешанный экипаж сочли преимуществом для новой орбитальной станции России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смешанный экипаж поможет работе на Российской орбитальной станции благодаря объединению различных качеств и компетенций. Такое мнение космонавт Елена Серова выразила на форуме школьников в Музее космонавтики в Москве, передает ТАСС.

«У всех – и мужчин, и женщин – есть огромные преимущества, и во взаимном дополнении и симбиозе эти качества сливаются в единое целое, что позволяет достигать наивысших результатов. Потому что это действительно и в психологическом, и в рабочем аспекте очень сильно помогает. Так что да, более чем преимущество, и так будет более гармонично», – поделилась Серова.

Космонавт добавила, что подать заявку при отборе в новый экипаж хотело бы множество мотивированных девушек и молодых людей. Однако каждого кандидата необходимо оценивать исключительно по личным достоинствам и заслугам, считает она.

В 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС планируют затопить, установив на его месте новый универсальный модуль РОС. В 2030 году два новых модуля и лабораторный модуль «Наука» отстыкуют для самостоятельного полета, а формирование национальной станции должно завершиться к 2034 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российских космонавтов Николая Чуба, Александра Горбунова, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова назначили в экипажи длительных экспедиций на Международную космическую станцию.

Во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции одной из главных целей развития отрасли.

Ранее представитель Роскосмоса сообщил о планах отделять модули будущей национальной станции от МКС в процессе ее сведения с орбиты.