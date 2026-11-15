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Космонавт Серова назвала смешанный экипаж преимуществом орбитальной станции
Смешанный экипаж сочли преимуществом для новой орбитальной станции России
Космонавт Елена Серова заявила, что смешанный экипаж из мужчин и женщин станет преимуществом для Российской орбитальной станции (РОС), поскольку объединение различных компетенций сделает командную работу более гармоничной.
Смешанный экипаж поможет работе на Российской орбитальной станции благодаря объединению различных качеств и компетенций. Такое мнение космонавт Елена Серова выразила на форуме школьников в Музее космонавтики в Москве, передает ТАСС.
«У всех – и мужчин, и женщин – есть огромные преимущества, и во взаимном дополнении и симбиозе эти качества сливаются в единое целое, что позволяет достигать наивысших результатов. Потому что это действительно и в психологическом, и в рабочем аспекте очень сильно помогает. Так что да, более чем преимущество, и так будет более гармонично», – поделилась Серова.
Космонавт добавила, что подать заявку при отборе в новый экипаж хотело бы множество мотивированных девушек и молодых людей. Однако каждого кандидата необходимо оценивать исключительно по личным достоинствам и заслугам, считает она.
В 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС планируют затопить, установив на его месте новый универсальный модуль РОС. В 2030 году два новых модуля и лабораторный модуль «Наука» отстыкуют для самостоятельного полета, а формирование национальной станции должно завершиться к 2034 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российских космонавтов Николая Чуба, Александра Горбунова, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова назначили в экипажи длительных экспедиций на Международную космическую станцию.
Во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции одной из главных целей развития отрасли.
Ранее представитель Роскосмоса сообщил о планах отделять модули будущей национальной станции от МКС в процессе ее сведения с орбиты.