Алешин спрогнозировал создание российского сверхзвукового самолета к 2030 году

Алешин спрогнозировал создание сверхзвукового самолета в России к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сверхзвуковой пассажирский самолет – это один из возможных вариантов авиации будущего. Мы его делаем, создаем научный задел. Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдет 3-4 года. Он будет летать. А когда мы выйдем на коммерческий результат, пока сказать сложно», – передает РИА «Новости» слова Алешина.

По его словам, авиация будущего получит «другие бионические конструкции, другой интеллект на борту, другие возможности, другое крыло и овальный фюзеляж». Ученый отметил, что отечественная гражданская авиация традиционно сильна в аэродинамике, и за счет этого можно компенсировать весовые ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах начать экспортные поставки отечественных пассажирских самолетов в 2030–2031 годах.

Также глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал об актуальности вопроса о сверхзвуковом пассажирском самолете в горизонте 20 лет.

Кроме того, глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о начале сборки первого опытного образца новейшего сверхзвукового лайнера для гражданской авиации.