Систему контроля радиоэфира «Аргус» начали тестировать в зоне СВО

НПЦ «Сварог» апробировал систему контроля радиоэфира «Аргус» в прифронтовой зоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Система «Аргус“ для контроля радиоэфира войдет в состав комплексной системы видеоперехвата, интегрированной с системой пассивной РЛС. В настоящее время система тестируется в прифронтовой полосе в подразделениях противодействия», – передает ТАСС слова представителя организации.

В НПЦ «Сварог» добавили, что система постоянно дорабатывается, ее активное внедрение запланировано на 2027 год. «Аргус» позволит расчетам противодействия БПЛА считывать видеоизображение с радиоэфира и расшифровывать информацию о дронах противника.

Внедрение системы поможет точнее определять местонахождение беспилотников и наводиться на цели, увеличивая эффективность работы расчетов и пунктов наблюдения. В перспективе «Аргус» может применяться для бюджетной комплексной защиты промышленных объектов от атак.

Система включает стационарное оборудование для обнаружения сигналов в диапазоне 70-8500 МГц и поддерживает создание удаленного рабочего места оператора с несколькими экранами.

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