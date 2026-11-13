Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Чехия обсудила с Украиной поставку L-39NG для охоты на российские дроны
Заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек на встрече с премьер-министром Украины Сергеем Корецким обсудил возможную передачу Киеву до 16 учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox для борьбы с российскими ударными беспилотниками.
Предложение Праги включает четыре самолета, о передаче которых стороны уже договорились ранее, и еще 12 машин, которые сейчас обсуждаются дополнительно. Карел Гавличек назвал переговоры обнадеживающими, но не объявил об окончательном соглашении по дополнительным самолетам, сообщает The War Zone.
L-39NG Skyfox создан на базе советского учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros, но получил новую конструкцию из современных материалов, американский двигатель Williams FJ44-4M и цифровую авионику. Для борьбы с беспилотниками предлагается версия с оптико-электронной системой прицеливания и пусковыми установками для управляемых лазером ракет калибра 70 миллиметров, которые разрабатываются совместно чешской Aero Vodochody и бельгийской Thales.
Эксплуатация Skyfox обходится примерно в 1,7–2,3 тыс. долларов за летный час против около 22 тыс. долларов для истребителя класса F-16. По данным издания, использование специализированного самолета для перехвата медленных дронов-камикадзе типа «Герань» позволило бы снизить нагрузку на украинские F-16, МиГ-29, Су-27 и Mirage 2000, которые нужны для более сложных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае немецкое издание Welt сообщило о сохранении Чехией теневой схемы поставок боеприпасов Украине, обеспечившей половину всех поставок артиллерийских снарядов украинским войскам. В феврале в Словакии закрыли дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 прежним руководством страны. В январе правительство Чехии отказалось продавать Украине самолеты L-159, сославшись на их задействование в национальных военных целях до 2040 года.