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Глава Росавиации назвал сроки появления сверхзвуковых пассажирских самолетов
Вопрос о сверхзвуковом пассажирском самолете будет актуален в горизонте 20 лет, для его создания нужно будет решить ряд задач, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Создание сверхзвукового пассажирского самолета вновь приобретет актуальность в течение ближайших 20 лет, передают «Вести». Для реализации этого амбициозного проекта специалистам предстоит преодолеть ряд серьезных технологических барьеров.
«Конечно, есть множество задач, которые в будущем нужно будет решить: это и в части экологического топлива, и дополнительных материалов, химкомпозита... Но, наверное, в горизонте 20 лет это довольно актуальный вопрос будет, потому что люди хотят быстрее перемещаться», – рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на полях Петербургского международного экономического форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты приступили к сборке первого опытного образца новейшего сверхзвукового лайнера.
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