Алиханов рассказал о главной проблеме сверхзвукового самолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов рассказал, что звуковой удар, возникающий при преодолении самолетом звукового барьера, остается одной из главных проблем при создании сверхзвукового гражданского самолета, передает РИА «Новости». Он пояснил: «Как любой обыватель представляет себе сверхзвуковой самолет? Он пролетает мимо, преодолевая звуковой барьер, образуя красивый купол из газа вокруг себя, дальше он летит на сверхзвуковой скорости, создав единственный хлопок. Но это не так».

Министр подчеркнул, что на самом деле самолет создает громкий хлопок не один раз, а тянет его за собой на протяжении всего полета, вызывая сильное шумовое воздействие. Такой уровень шума способен даже выбивать стекла в домах, и, по словам Алиханова, едва ли россияне будут рады, если раз в полчаса будет раздаваться звук, сравнимый с пушечным выстрелом.

Он отметил, что до запуска регулярных сверхзвуковых авиалиний необходимо решить ряд технических и экологических вопросов, связанных с этим явлением. В то же время перспективу перелета из Москвы во Владивосток за три часа министр назвал весьма привлекательной.

