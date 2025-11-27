Первый вылет демонстратора бизнес-джета «Стриж» запланировали на 2029 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый вылет демонстратора сверхзвукового бизнес-джета «Стриж» запланирован на 2029 год, однако сроки зависят от объема финансирования, передает ТАСС. В НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» пояснили: «В соответствии с планом работ, первый вылет ДКТ «Стриж« должен состояться через четыре года. Но стоит отметить, что все зависит от соответствующего финансирования«.

В настоящее время разработка сверхзвукового гражданского самолета ведется в рамках комплексного научно-технологического проекта «Сверхзвуковой самолет с низким уровнем экологического воздействия». Работы выполняются по госконтрактам с Минпромторгом России, к проекту привлечены профильные институты, а также ПАО «ОАК» и АО «ОДК».

Основная цель проекта – создание научно-технологического задела и испытания натурных демонстраторов новейших технологий, среди которых летный демонстратор комплекса СГС «Стриж». В центре подчеркнули, что дальнейшее развитие подобных гражданских самолетов возможно только после 2035 года, когда ключевые технологии, включая силовые установки и бортовое оборудование, достигнут необходимого уровня готовности.

Серьезным ограничением остается отсутствие нормативов для допустимого уровня звукового удара при полетах над сушей. Эти параметры будут разработаны только после проведения летных испытаний демонстратора «Стриж», отметили в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые испытала интеллектуальные технологии для сверхзвукового пассажирского лайнера. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что проект пассажирского сверхзвукового самолета неактуален на данный момент.