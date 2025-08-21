Глава «Ростеха» Чемезов заявил об отсутствии спроса на сверхзвуковой лайнер

Tекст: Ольга Иванова

Россия располагает всеми необходимыми технологиями для создания сверхзвукового пассажирского самолета, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА «Новости».

Чемезов подчеркнул: «Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации».

Он напомнил об опыте эксплуатации британо-французского «Конкорда», который отличался чрезвычайно высокой стоимостью билетов, из-за чего его называли самолетом для богатых. По словам главы «Ростеха», пока не существует гарантированной рыночной ниши для таких воздушных судов.

Чемезов также отметил, что технологические тренды меняются, и не исключил, что «через некоторое время тема пассажирского «сверхзвука» вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры провели испытания инновационной системы управления сверхзвуковым самолетом с помощью камер и дистанционного контроля в полностью закрытой кабине.

Эксперты отметили, что новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет должен обладать высокой скоростью и современными техническими решениями.

В 2023 году российские разработчики анонсировали создание сверхзвукового бизнес-джета «Стриж».



