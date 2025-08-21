Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Глава «Ростеха» Чемезов заявил об отсутствии спроса на сверхзвуковой лайнер
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что проект сверхзвукового пассажирского самолета не реализуется из-за высокой стоимости и отсутствия рыночного спроса.
Россия располагает всеми необходимыми технологиями для создания сверхзвукового пассажирского самолета, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА «Новости».
Чемезов подчеркнул: «Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации».
Он напомнил об опыте эксплуатации британо-французского «Конкорда», который отличался чрезвычайно высокой стоимостью билетов, из-за чего его называли самолетом для богатых. По словам главы «Ростеха», пока не существует гарантированной рыночной ниши для таких воздушных судов.
Чемезов также отметил, что технологические тренды меняются, и не исключил, что «через некоторое время тема пассажирского «сверхзвука» вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры провели испытания инновационной системы управления сверхзвуковым самолетом с помощью камер и дистанционного контроля в полностью закрытой кабине.
Эксперты отметили, что новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет должен обладать высокой скоростью и современными техническими решениями.
В 2023 году российские разработчики анонсировали создание сверхзвукового бизнес-джета «Стриж».