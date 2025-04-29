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Россия впервые испытала интеллектуальные технологии для сверхзвукового лайнера
Первые испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета прошли в Новосибирске
Российские инженеры впервые испытали инновационную систему управления сверхзвуковым самолетом с помощью камер и дистанционного контроля в полностью закрытой кабине.
Испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета впервые в мире провел Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского», передает РИА «Новости». Демонстратор системы был испытан в составе летающей лаборатории Як-40 в Новосибирске специалистами Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.
Система реализует концепцию «от терминала до терминала» с управлением самолетом в условиях «закрытой кабины», то есть без остекления, с применением камер разных спектральных диапазонов. В ходе испытаний пилотирование осуществлялось дистанционно с помощью инновационных навигационных и наблюдательных средств, в том числе пяти видимых и двух инфракрасных камер.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что успешные испытания подтвердили принципиальную возможность взлета, посадки и управления сверхзвуковым самолетом без остекления кабины. В состав летного экипажа вошли командир, второй пилот, бортмеханик, бортовой оператор-испытатель и летчик-испытатель, кресло которого занял генеральный директор СибНИА В. Е. Барсук.
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