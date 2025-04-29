Россия впервые испытала интеллектуальные технологии для сверхзвукового лайнера

Первые испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета прошли в Новосибирске

Tекст: Мария Иванова

Испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета впервые в мире провел Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского», передает РИА «Новости». Демонстратор системы был испытан в составе летающей лаборатории Як-40 в Новосибирске специалистами Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.

Система реализует концепцию «от терминала до терминала» с управлением самолетом в условиях «закрытой кабины», то есть без остекления, с применением камер разных спектральных диапазонов. В ходе испытаний пилотирование осуществлялось дистанционно с помощью инновационных навигационных и наблюдательных средств, в том числе пяти видимых и двух инфракрасных камер.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что успешные испытания подтвердили принципиальную возможность взлета, посадки и управления сверхзвуковым самолетом без остекления кабины. В состав летного экипажа вошли командир, второй пилот, бортмеханик, бортовой оператор-испытатель и летчик-испытатель, кресло которого занял генеральный директор СибНИА В. Е. Барсук.

Отметим, что во вторник среднемагистральный самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый успешный испытательный полет продолжительностью более одного часа

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, каким должен быть новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет. А в 2023 году российские разработчики анонсировали создание сверхзвукового бизнес-джета «Стриж».