МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полет опытного образца МС-21 прошел на аэродроме Иркутского авиазавода компании «Яковлев», передает Telegram Ростеха. На борту тестировались отечественные системы – авионика, электроснабжение, кондиционирование и другие ключевые агрегаты. Самолет провел в воздухе 1 час 15 минут, достигнув высоты 3 тыс. метров и скорости 580 километров в час.

Представители компании сообщили, что полетное задание было выполнено полностью, все новые российские системы отработали без замечаний. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил: «МС-21 призван заменить «боинги» и «эйрбасы» в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту».

Также он отметил, что благодаря двигателям ПД-14 и замене порядка 80 иностранных агрегатов, самолет будет отличаться низкими эксплуатационными расходами и независимостью от зарубежных поставок. Первый успешный полет назван важным шагом к сертификации и началу поставок МС-21 на российский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, также Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21, а МС-21-300 имеет ряд преимуществ перед Ту-154М, включая более современное оснащение и повышенную топливную эффективность.