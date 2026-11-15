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В Крыму сохранился режим ограничения энергопотребления
Крымэнерго: На полуострове сохранился режим ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения потребления электроэнергии на территории Крыма продолжает действовать из-за дефицита мощности и ремонтных работ за пределами полуострова, сообщила пресс-служба государственного предприятия «Крымэнерго».
Режим временного ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму во избежание аварии в энергосистеме, сообщает «Крымэнерго».
Отмечается, что причиной нехватки электричества стали дефицит энергии и проведение ремонтных работ за пределами полуострова.
«На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков временного отключения и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно», – заявили в пресс-службе предприятия.
Представители компании добавили, что отключения производятся в оперативном порядке в зависимости от текущей ситуации в конкретных энергорайонах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения.
Ранее предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о невозможности соблюдать графики отключений электроэнергии.
Также предприятие «Крымэнерго» сообщило об ограничении энергопотребления на территории полуострова из-за аварии на магистральных сетях.