Xinhua: В Китае нашли первый полный череп южного мамонта возрастом 2 млн лет

Tекст: Катерина Туманова

Находка стала первым в стране полностью сохранившимся окаменелым черепом этого вида, пишет Xinhua.

Череп длиной 75 сантиметров и шириной 70 сантиметров в паре с бивнями был раскопан в августе командой из Цинхайского института геологической съемки. Исследователи заметили 15-сантиметровый фрагмент кости на скале во время поиска палеонтологических артефактов.

Последующая идентификация Институтом палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук подтвердила, что возраст южного мамонта составляет от 1,3 млн до 2 млн лет.

«Ожидается, что этот недавно обнаруженный образец позволит провести первое прямое сравнение между восточноазиатскими и западноевропейскими экземплярами черепов, находящимися на одной эволюционной стадии», – отметил главный научный сотрудник Бюро геологии и разведки полезных ископаемых провинции Цинхай Пань Тун.

По его словам, окаменелость добавляет важное звено в цепь физических доказательств, необходимых для проверки маршрута миграции южных мамонтов с запада на восток и восстановления хронологии их распространения до Цинхай-Тибетского нагорья.

Руководитель исследовательской группы Чжан Хайлун добавил, что команда проведет тщательную реставрацию образца, 3D-сканирование и междисциплинарное тестирование для углубления исследований палеоэкологической эволюции плато.

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