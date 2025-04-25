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Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главному наркологу Брюну за хищение
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главному наркологу Брюну за хищение 136 млн рублей
Мосгорсуд не стал смягчать наказание бывшему главному наркологу Евгению Брюну, оставив прежний приговор по делу о хищении свыше 136 млн рублей при закупке тестов и реагентов.
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн рублей, передает ТАСС. В суде сообщили, что апелляционные жалобы защиты были отклонены, а решение Кузьминского районного суда Москвы от 17 октября 2023 года осталось без изменений.
Согласно приговору, Брюн был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере и получил семь лет лишения свободы. Другие фигуранты дела также получили реальные сроки заключения, штрафы и запреты на занятие определенных должностей. Среди осужденных – бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев и другие.
Дело связано с закупкой тестов и реагентов по завышенным ценам для выявления наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, желающих получить водительские права. Следствие считает, что в результате действий фигурантов ущерб департаменту здравоохранения столицы и Московскому научно-практическому центру наркологии составил более 136 млн рублей.
Брюн был задержан в августе 2022 года и своей вины не признал. Его адвокат отмечал, что следствию не удалось доказать размер и сам факт завышения цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога России Евгения Брюна к семи годам лишения свободы и назначил штраф в 850 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере. Прокурор ранее требовала взыскать с Брюна и его подельников 44 млн рублей ущерба, нанесенного департаменту здравоохранения Москвы.