Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главному наркологу Брюну за хищение 136 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн рублей, передает ТАСС. В суде сообщили, что апелляционные жалобы защиты были отклонены, а решение Кузьминского районного суда Москвы от 17 октября 2023 года осталось без изменений.

Согласно приговору, Брюн был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере и получил семь лет лишения свободы. Другие фигуранты дела также получили реальные сроки заключения, штрафы и запреты на занятие определенных должностей. Среди осужденных – бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев и другие.

Дело связано с закупкой тестов и реагентов по завышенным ценам для выявления наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, желающих получить водительские права. Следствие считает, что в результате действий фигурантов ущерб департаменту здравоохранения столицы и Московскому научно-практическому центру наркологии составил более 136 млн рублей.

Брюн был задержан в августе 2022 года и своей вины не признал. Его адвокат отмечал, что следствию не удалось доказать размер и сам факт завышения цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога России Евгения Брюна к семи годам лишения свободы и назначил штраф в 850 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере. Прокурор ранее требовала взыскать с Брюна и его подельников 44 млн рублей ущерба, нанесенного департаменту здравоохранения Москвы.