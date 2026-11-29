Эксперт указала на риск легитимизации домашнего насилия из-за соцсетей

Tекст: Катерина Туманова

Алгоритмы социальных сетей могут формировать у людей искаженную картину мира.

«Все более кастомизированные алгоритмы действительно создают риски для формирования целостного представления о семейных ценностях и способны легитимизировать домашнее насилие», – сказала Тельнова ТАСС.

Она отметила эффект эхо-камеры, который создает замкнутый контур, где идеи многократно повторяются, а альтернативные мнения исчезают. Повторяющиеся примеры влияют на поведение подростков, которые усваивают определенные модели общения и переносят их в собственную жизнь.

«Если поставить несколько реакций под постами женщин, которые рассказывают об изменах мужей, алгоритмы соцсетей начнут предлагать все больше похожего контента. Так может сложиться искаженное убеждение, будто все мужчины изменяют и это обычная, неизбежная часть семейной жизни», – объяснила она.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что телевизионные шоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и раннюю беременность необходимо убирать из эфиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, старший преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь заявила о снижении эмпатии у подростков из-за телешоу с негативным образом семьи.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила о разработке законопроекта о традиционных ценностях. Летом профильные ведомства назвали тенденцию к отказу от официальной регистрации отношений фактором подрыва государственных устоев.