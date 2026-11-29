Мэрия: В Москве проживает 145 семей с десятью и более детьми

Tекст: Катерина Туманова

На начало ноября в Москве живут 145 семей с десятью и более детьми, включая одну семью-рекордсмена с 15 детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ведомство.

В трех семьях города растут по 14 детей, в двух – по 13. Также 21 семья воспитывает по 12 детей, 30 семей – по 11, а 89 семей растят по 10 детей, уточнили там.

В пресс-службе отметили, что за 15 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось в четыре раза.

В настоящее время в столице проживает 255 тыс. семей, воспитывающих около 649 тыс. детей. Для них предусмотрены различные меры поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы на оплату услуг ЖКХ и капремонта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Захарова рассказала о многодетных семьях дипломатов в преддверии Дня матери

Вице-премьер России Голикова заявила об увеличении количества многодетных семей в стране почти на 30% за последние два года. В сентябре Минтруда и соцзащиты сообщило о превышении отметки в 3 млн многодетных семей в России.