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В мэрии раскрыли число детей в самой большой семье Москвы
Мэрия: В Москве проживает 145 семей с десятью и более детьми
В Москве насчитывается 145 семей, в которых воспитываются десять и более детей, среди них одна семья растит 15 детей, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.
На начало ноября в Москве живут 145 семей с десятью и более детьми, включая одну семью-рекордсмена с 15 детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ведомство.
В трех семьях города растут по 14 детей, в двух – по 13. Также 21 семья воспитывает по 12 детей, 30 семей – по 11, а 89 семей растят по 10 детей, уточнили там.
В пресс-службе отметили, что за 15 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось в четыре раза.
В настоящее время в столице проживает 255 тыс. семей, воспитывающих около 649 тыс. детей. Для них предусмотрены различные меры поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы на оплату услуг ЖКХ и капремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Захарова рассказала о многодетных семьях дипломатов в преддверии Дня матери
Вице-премьер России Голикова заявила об увеличении количества многодетных семей в стране почти на 30% за последние два года. В сентябре Минтруда и соцзащиты сообщило о превышении отметки в 3 млн многодетных семей в России.