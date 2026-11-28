Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Следствие потребовало ареста родителей погибшей в Вологде от истощения девочки
СК: Следствие потребовало арестовать родителей погибшей от истощения девочки
Следователи подали ходатайство об аресте отца и матери девочки, скончавшейся от истощения в Вологодской области, сообщили в Следственном комитете России.
«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении каждого из них меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СК.
В ведомстве добавили, что родители во время допроса признали свою причастность к смерти дочери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о планах отправить детей из этой семьи в санаторий.
В четверг в Вологде возбудили уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки в многодетной семье.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти ребенка.