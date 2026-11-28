Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Жителя ЛНР задержали за передачу СБУ данных для удара по силам России
ФСБ: В ЛНР задержали корректировщика ударов ВСУ
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные для ударов по российским военнослужащим.
Задержанный житель Свердловского района также по собственной инициативе снимал видео, имитирующее поддержку местным населением киевского режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 276 УК России («Шпионаж») и 276.1 УК России («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»).
Ведется следствие. Задержанный передавал данные о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники для последующих ударов украинской армией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали студента местного вуза за передачу СБУ данных о дислокации российских войск.
Следственный комитет сообщил о задержании жителя Свердловска по подозрению в финансовой поддержке ВСУ.
Также сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о местах дислокации российских военнослужащих.