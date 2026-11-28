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В Белоруссии доходы от блогинга и казино включили в расчет алиментов
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление, согласно которому с января 2027 года при расчете алиментов на несовершеннолетних детей будут учитываться доходы от блогерской деятельности и азартных игр.
С 1 января 2027 года в Белоруссии изменится перечень доходов, из которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
При определении размера алиментов будет учитываться весь доход гражданина, включая заработок от самозанятости, стриминга, маркетплейсов и других цифровых сервисов, уменьшенный на сумму налогов и страховых взносов.
В перечень также внесли доходы от выигрышей в казино, онлайн-казино, букмекерских конторах, стоимость абонементов, сертификатов и билетов, выплаты при заключении или продлении контрактов, доходы от аренды имущества и операций с токенами.
В пресс-службе правительства Белоруссии пояснили, что новый открытый перечень доходов позволит адаптировать систему к изменениям в экономике без постоянных корректировок и устранить правовые пробелы в долгосрочной перспективе.
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