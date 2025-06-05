Сход вагонов в Забайкалье привел к гибели железнодорожника

Tекст: Алексей Дегтярев

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги около 3.00 по местному времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Инцидент произошел во время маневровых работ тепловозом на 25-м железнодорожном пути. Вагоны столкнулись с тупиковой призмой, что привело к их сходу.

В результате происшествия смертельные травмы получил работник транспортной организации, он скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Размер материального ущерба устанавливается, проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека».

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что угрозы экологической безопасности не возникло, задержек в движении поездов не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Москве произошел сход с рельсов вагонов ремонтного поезда. В результате происшествия один человек погиб. Еще трое человек получили ранения.