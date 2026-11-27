При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Эксперт предложила запретить заработок ИИ-знахарям
«Мошеловка» предложила обязательную маркировку медицинских ИИ-советов
Для борьбы со лжезнахарями необходимы обязательная маркировка медицинских рекомендаций, верификация авторов и запрет на монетизацию аккаунтов, которые выдают контент искусственного интеллекта за советы экспертов, заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
Побороть проблему только добровольной маркировкой ИИ-контента не удастся, поскольку мошенники не станут ее использовать, отметила Пожарская в комментарии ТАСС. Она подчеркнула необходимость быстрых и точечных мер в сферах, где ошибки влекут наиболее тяжелые последствия, в первую очередь в вопросах здоровья.
Пожарская предложила ввести обязательную маркировку контента, имитирующего медицинские рекомендации, и установить жесткую ответственность платформ за его распространение без соответствующей метки.
Кроме того, эксперт выступила за верификацию авторов в чувствительных тематиках. По ее словам, человек, дающий советы по здоровью, должен подтвердить свою личность и квалификацию.
Третьей мерой Пожарская назвала запрет на монетизацию для аккаунтов, выдающих ИИ-контент за экспертные рекомендации. «Без возможности зарабатывать схема быстро теряет смысл», – заключила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в отечественную систему маркировки лекарственных препаратов.
Власти Южной Кореи решили запретить использование созданных искусственным интеллектом образов врачей в рекламе продуктов питания, медицинских изделий и косметики.
Ранее Александра Пожарская заявила о необходимости заранее обсуждать оплату тестовых заданий с потенциальным работодателем.