При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Петиция о высылке посла США поступила в канадский парламент
В парламент Канады внесли петицию об объявлении посла США персоной нон грата
Петиция с требованием официально объявить американского посла в Оттаве Пита Хукстру персоной нон грата представлена в канадском парламенте, документ подписали почти 286 тыс. человек.
Требование об отзыве посла США внесла депутат от Партии «зеленых» Элизабет Мэй. В петиции подчеркивается, что Хукстра «неоднократно делал публичные заявления, подрывающие дипломатические отношения» двух стран, передает ТАСС.
В частности, отмечается, что посол вмешивался во внутреннюю политику Канады и контактировал с действующими сепаратистскими движениями. Кроме того, Хукстра поддерживал заявления американского президента Дональда Трампа о намерении превратить Канаду в «51-й штат».
Канадское правительство обязано официально ответить на петицию, однако выполнять изложенные в ней требования не обязано.
Ранее Трамп неоднократно призывал Канаду войти в состав США, а канадского премьера Марка Карни называл губернатором. Оттава отвергала возможность присоединения к соседнему государству. В сентябре Карни сообщил The New York Times о подготовке к возможному военному вторжению со стороны США, назвав при этом между странами «торговую войну».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отсутствии у Оттавы намерений вмешиваться в выборы в американский Конгресс.
Также Вашингтон рассматривал возможность введения дополнительных пошлин на канадские товары в ответ на торговые меры Оттавы.
Кроме того, обращение с требованием объявить посла США Пита Хукстру персоной нон грата преодолело порог для рассмотрения канадским парламентом.