Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении отмечено снижение интенсивности атак ВСУ на рубеже Алексеевка – Варачино – Яблоновка, при этом наиболее ожесточенные бои продолжаются в Сумском районе, где «Северяне» продвигаются в лесопосадках возле Груновки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Сумы, Ахтырка, Барановка, Ольшанка, Вакаловщина, Реутинцы, Вязовое, Путивль, Сула, Песчаное, Великая Чернетчина, Коренек, Вольная Слобода и Фотовиж.

Уточняется, что в Сумском районе противник исчерпал наступательный потенциал и восстанавливает боеспособность, а в Шосткинском районе по его позициям интенсивно работает российская авиация и артиллерия.

Штурмовые группы «Северян» продвигаются в лесопосадках в направлении населенного пункта Коренек.

На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные встречные бои: штурмовые подразделения группировки «Север» продавливают оборону ВСУ и уничтожают цели всеми имеющимися огневыми средствами.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Чугуева, Подсреднего, Новоселовки, Хатнего, Федоровки, Колодезного, Лозового, Писаревки, Коммунара, Циркунов, Малых Проходов и Избицкого.

Тяжелые позиционные бои идут на Липцовском направлении южнее Новой Казачьей, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовые подразделения «Северян» продолжают продвижение в районе Бугаевки и Шевченково Первого.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 105 в Сумской и свыше 45 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» семью осколочно-фугасными снарядами уничтожил группу из 15 военнослужащих ВСУ при попытке ротации в Харьковской области.

Украинская армия потеряла до шести человек личного состава в результате безуспешной контратаки 475-го отдельного штурмового полка в Харьковской области.



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