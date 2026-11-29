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Минтуризма Филиппин заявило о проблемах с запуском прямых рейсов из России
Нефтяной кризис помешал запуску рейсов между Филиппинами и Россией
Нынешний нефтяной кризис мешает развитию прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами, заявил заместитель министра туризма республики Стэнли К. Инг.
«Из-за нынешнего нефтяного кризиса заинтересовать перевозчиков и запустить прямое сообщение между двумя странами сейчас непросто», – передает РИА «Новости» слова Инга.
Несмотря на это, филиппинское министерство продолжает работу с авиакомпаниями для улучшения транспортной доступности. Инг подчеркнул, что этот вопрос остается одним из ключевых для привлечения российских туристов.
По его словам, сейчас российский турпоток на Филиппины остается значительным: выполняются чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска, которые продолжатся до конца марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Инг предложил России объединить усилия для взаимного привлечения путешественников и обеспечения устойчивого авиасообщения.
Ранее он сообщил о надежде властей Филиппин улучшить транспортную доступность для российских туристов.
В середине месяца глава филиппинского МИД Тереса Ласаро сообщила об ожидании запуска прямых рейсов S7 из Владивостока на Себу.