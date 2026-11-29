Боец ВСУ оставил позицию в Запорожской области из-за воды

Tекст: Катерина Туманова

Командир подразделения ВСУ в радиоперехвате сообщил бойцам об отсутствии поставок воды и сигарет, что вызвало открытое недовольство среди личного состава, передает РИА «Новости».

«Я в посадке был, еще давно говорил, что, действительно, сидим тут за чашку воды. Сейчас разольем по полчашки, вот и плата за работу, за чашку воды, не то что за сигарету. Я валю, короче», – заявил военнослужащий с позывным Прима.

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