На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Жажда заставила боевика ВСУ покинуть позицию в Запорожской области
Боец ВСУ оставил позицию в Запорожской области из-за воды
Военнослужащий украинской армии с позывным Прима самовольно оставил передовую в Запорожской области после отказа командования обеспечить солдат питьевой водой и сигаретами, о чем следовало из радиоперехвата.
Командир подразделения ВСУ в радиоперехвате сообщил бойцам об отсутствии поставок воды и сигарет, что вызвало открытое недовольство среди личного состава, передает РИА «Новости».
«Я в посадке был, еще давно говорил, что, действительно, сидим тут за чашку воды. Сейчас разольем по полчашки, вот и плата за работу, за чашку воды, не то что за сигарету. Я валю, короче», – заявил военнослужащий с позывным Прима.
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