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Госдума и Минюст начали разработку законопроекта о традиционных ценностях
Останина: Госдума и Минюст готовят законопроект о традиционных ценностях
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о совместной с Минюстом разработке законопроекта о традиционных ценностях для определения понятий хорошего и плохого.
«Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы как у Маршака, у Чуковского понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», – цитирует Останину РИА «Новости».
По ее словам, изначально возникали сомнения в необходимости отдельного закона на эту тему, поскольку уважение к старшим, патриотизм и историческая память казались очевидными вещами. Однако для некоторых граждан эти понятия оказались неочевидными, подчеркнула парламентарий.
Депутат добавила, что указ президента Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей стал своеобразным мерилом для законодателей и общественной жизни в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре зампред правительства Татьяна Голикова заявила о разработке нового плана мероприятий по сохранению традиционных ценностей.
В августе помощник президента Алексей Дюмин сообщил о планах посвятить заседание комиссии Госсовета вопросам сохранения исторической памяти.
В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о принятии 33 федеральных законов для защиты традиционных духовных ценностей.