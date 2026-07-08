Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
Володин: Для защиты традиционных ценностей в России приняли 33 закона
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности и напомнил, что в стране уже приняты 33 федеральных закона, направленных на защиту традиционных духовных ценностей.
Праздник посвящен традиционным духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение, указал Володин в Max. Он привел в пример святых Петра и Февронию Муромских.
«Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, – это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации», – подчеркнул спикер Госдумы.
По его словам, крепкие семьи являются залогом развития страны, а увеличение числа многодетных счастливых семей способствует успешности государства.
Политик отметил, что Запад пытался навязать России однополые браки (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), отказ от деторождения и смену пола, чтобы разрушить формировавшиеся столетиями моральные принципы. В ответ на это с 2021 года было принято 33 федеральных закона, защищающих традиционные ценности россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 8 июля празднуют День семьи, любви и верности.
В мае Володин анонсировал вступление в силу новых мер поддержки многодетных семей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ