Володин: Для защиты традиционных ценностей в России приняли 33 закона

Праздник посвящен традиционным духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение, указал Володин в Max. Он привел в пример святых Петра и Февронию Муромских.

«Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, – это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации», – подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, крепкие семьи являются залогом развития страны, а увеличение числа многодетных счастливых семей способствует успешности государства.

Политик отметил, что Запад пытался навязать России однополые браки (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), отказ от деторождения и смену пола, чтобы разрушить формировавшиеся столетиями моральные принципы. В ответ на это с 2021 года было принято 33 федеральных закона, защищающих традиционные ценности россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 8 июля празднуют День семьи, любви и верности.

В мае Володин анонсировал вступление в силу новых мер поддержки многодетных семей.