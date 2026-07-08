Рютте назвал удары США по Ирану необходимостью

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я считаю их (удары США по Ирану – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на это», – сказал Рютте, передает ТАСС.

Он подчеркнул важность обеспечения беспрепятственной навигации в Ормузском проливе для всех 32 государств военного блока.

По словам генерального секретаря, лидеры стран альянса намерены подтвердить недопустимость получения Тегераном ядерного оружия.

Накануне Соединенные Штаты обвинили Тегеран в ракетных обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе. После этого Вашингтон провел серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.