Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
Рютте назвал удары США по Ирану необходимостью
Североатлантический альянс поддерживает действия Вашингтона в отношении Тегерана и настаивает на свободе судоходства в Ормузском проливе, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Я считаю их (удары США по Ирану – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на это», – сказал Рютте, передает ТАСС.
Он подчеркнул важность обеспечения беспрепятственной навигации в Ормузском проливе для всех 32 государств военного блока.
По словам генерального секретаря, лидеры стран альянса намерены подтвердить недопустимость получения Тегераном ядерного оружия.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Тегеран в ракетных обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе. После этого Вашингтон провел серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.