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    7 июля 2026, 20:15 • В мире

    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит

    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/TASS

    Tекст: Василий Стоякин

    Появились прямые свидетельства того, что украинские спецслужбы причастны к терактам в Европе: исполнительница покушения на украинского олигарха в Монако была затем убита сотрудником украинской разведки. Кому было выгодно слить данную информацию и почему происходящее может иметь отношение к политическим играм западных кураторов киевского режима?

    Дело о подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако приобретает все большие размах и интригу. Под Киевом найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена. А главное, задержаны подозреваемые в убийстве Березовской. И один из них – действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины по фамилии Реут.

    Более того, выяснилось, что задержанные переводили Березовской деньги. Это выглядит как перечисление платы агенту или же информатору.

    Перед нами зримое подтверждение тех подозрений, которые уже высказывали французские спецслужбы. А именно, что за покушением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По сути, это скандал: иностранная разведка устраивает теракт на чужой территории. Подобные обвинения (фальшивка со Скрипалями) в свое время радикально подорвали отношения России и Великобритании.

    В случае с Ермолаевым просматривался и мотив, также напрямую связанный с Украиной. Бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции Клод Монике сообщил, что «несколько недель назад Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине». Может быть, это не понравилось кому-то из руководства киевского режима.

    По другим версиям, Ермолаев мог финансировать избирательную кампанию оппонирующего Зеленскому экс-главкома Залужного. Кроме того, покушение могло быть связано с работой мошеннических кол-центров в Днепропетровске (тут надо иметь в виду, что в общем случае к их работе причастны спецслужбы – как правило, СБУ, но не только). В начале года наблюдалась активная фаза передела «рынка» кол-центров – именно в Днепропетровске.

    Все три версии не противоречат друг другу – Ермолаев действительно мог быть мастером на все руки. В Днепропетровске его знают как не слишком чистого на руку совладельца многопрофильного холдинга. В основном он застройщик и в большую политику не лез, но на Украине иногда все очень быстро меняется.

    Сам факт ликвидации исполнительницы громкого убийства опять же намекает на действия спецслужб. СБУ в таких случаях, как правило, старается подорвать незадачливого террориста вместе с жертвой.

    Скорее всего, в данном случае так сделать было невозможно, поэтому эвакуация исполнительницы на Украину выглядела логично. При убийстве ее в Европе у СБУ могли возникнуть серьезные проблемы (трупы, даже утопленные в море, имеют обыкновение всплывать), а вот Украина – «черная дыра», в которой… труп внезапно всплыл. Наверняка на него указал сам же исполнитель убийства.

    Так же было с пресловутой головой Гонгадзе – киевского журналиста, убитого в 2000 году, местонахождение чьей головы было указано исполнителем убийства в 2009 году. Сюжет с Гонгадзе, кстати, имел большие последствия для тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

    Однако текущего главу киевского режима Владимира Зеленского данный инцидент задел незначительно – по крайней мере, с политической точки зрения, для его общения с западными хозяевами. Вокруг Зеленского и так уже много всего наворочено – и коррупционные дела, и причастность к диверсии на «Северных потоках», нанесшей существенный экономический ущерб Германии…

    Пока Зеленский выполняет свою роль в раздувании конфликта с Россией, Запад его трогать не будет. Будущего же у него никакого нет, потому оно никого и не интересует. На настоящий момент существует непубличная договоренность, что Украина может проводить спецоперации на территории Европы и никто ее не тронет.

    Но вот расстановка сил в самом Киеве – это другое дело. Какая же из украинских спецслужб реально стояла за преступлением и кому выгодно было опубликовать информацию о причастности к этому преступлению военной разведки (ГУР)?

    Напрашиваются две основные версии. Первая – исполнительницу теракта наняло ГУР, и сотрудник ГУР Реут убрал ее по приказанию своего начальства, чтобы зачистить следы. В таком случае дело было выгодно раскрыть другой украинской спецслужбе – СБУ, чтобы подставить бывшего руководителя ГУР, а ныне главу офиса президента Кирилла Буданова (в списке экстремистов и террористов).

    СБУ и ГУР действительно конкурируют, причем после начала СВО конкуренция эта особенно жесткая. Например, в марте 2022 года сотрудники СБУ прямо в центре Киева убили сотрудника ГУР Дениса Киреева – участника переговоров с Россией в Стамбуле.

    Вторая версия несколько более сложная – операцию против Ермолаева планировала СБУ, а их сотрудницу убрал сотрудник ГУР. Тут все неочевидно, прежде всего потому, что в таком случае у ГУР нет видимой необходимости ликвидировать свидетельницу, которая могла быть использована против СБУ. Возможно, она не пошла на сотрудничество, возможно – убийство хотели спихнуть на СБУ, возможно – просто эксцесс исполнителя.

    В любом случае дело вокруг не самого крупного украинского бизнесмена перешло в фазу конфликта в украинской верхушке. Как минимум – обострение противостояния между ГУР и СБУ. Как максимум – подрыв позиций Буданова, главы офиса президента.

    Более того,

    конфликт выплеснулся в Европу, заставляя потеть европейские спецслужбы и политиков, которым все труднее объяснять населению, зачем предоставлять помощь этим терроризирующим ЕС украинцам.

    Немедленной политической реакции на это дело – отставок и т. д. – в Киеве, скорее всего, не будет. Устраивать скандал с кадровыми выводами – значит, признать, что кто-то неправ, и ломать сложную систему сдержек и противовесов, существующую в украинском руководстве. Тем более что все значимые фигуры связаны с центрами влияния на Западе и любая отставка должна быть результатом торга. Скорее всего, «дело Ермолаева» припомнят фигурантам тихонько на ушко – в тот момент, когда надо будет что-то решать с переговорами или с выборами.

    А вот если скандал приведет к отставкам, тогда можно будет говорить о существенном кризисе. Причем не столько на Украине, сколько в проукраинской коалиции на Западе. Значит, кто-то из западных кураторов тех или иных украинских фигур дал слабину.

    В упомянутой коалиции тоже идет соперничество за контроль над Украиной. Разумеется, каждая из сторон хочет потянуть одеяло на себя – сохранить своих агентов влияния и снизить вес или даже вовсе убрать соперников. А соперничают на Украине главным образом спецслужбы США и Великобритании (хотя в целом картина, скорее всего, сложнее).

    Украинскому же руководству скорее хочется сохранить равновесие, потому что перекос в чью-то пользу обернется ответкой со стороны пострадавших. А пострадавшими в данном случае являются французы – именно в их зоне ответственности произошел резонансный теракт, устроенный людьми, связанными с их союзниками из США и Великобритании. Так что может быть, что перед нами всего лишь наружная часть большой игры, устроенной западными спецслужбами в Киеве. И не жалеющими ради этого не то что Ермолаева с Березовской, но даже Монако.

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