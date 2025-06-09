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Володин анонсировал рассмотрение проекта о передаче в МВД данных о детях мигрантов
Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о механизме передачи данных о детях мигрантов между МВД России и органами управления образования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На этой неделе Госдума приступит к рассмотрению нового законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики, сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер парламента, документ обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД сведения о детях мигрантов, включая персональные данные, результаты тестирования, информацию о зачислении и отчислении, а также обращения в образовательные организации иностранных граждан из реестра контролируемых лиц.
В свою очередь, МВД будет предоставлять образовательным органам информацию о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. По словам Володина, это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России.
Он также подчеркнул, что выявление детей мигрантов, не поступивших в школы, позволит предотвратить их вовлечение в противозаконную деятельность.
Законопроект предусматривает обязательное внесение результатов тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.
Ранее уже был принят закон, который запрещает зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.
Володин уточнил, что за два месяца действия новых норм в школы были зачислены только 4% подавших заявления, что, по его словам, свидетельствует о результативности изменений. На 22 мая было подано 2868 заявлений на тестирование, из них к экзамену допущены 498 человек, что составляет 17%. Спикер также подчеркнул важность прозрачности и эффективности учета и контроля детей мигрантов.
Ранее в Минобрнауки заявили о росте числа не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов.
В случае второй неудачной попытки сдачи экзамена по русскому языку родителям детей-мигрантов грозит административное наказание.
Почти 2 тыс. детей мигрантов пытались получить допуск к тестированию по русскому языку, но 81% заявителей получили отказ из-за проблем с документами.