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В Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям-мигрантам не сдавших экзамены детей
В случае второй неудачной попытки сдачи экзамена по русскому языку родителям детей-мигрантов грозит административное наказание за невыполнение обязательств, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В случае если ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому языку для поступления в школу, у него есть право пересдать экзамен, сказал Музаев, передает ТАСС.
В течение трех месяцев после первой неудачи родители должны самостоятельно организовать обучение, чтобы ребенок смог повторно попробовать пройти тест.
Если и вторая попытка окажется неуспешной, МВД обязано принять меры уже не к ребенку, а к родителям.
«Они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», – указал глава ведомства.
Речь идет об административной ответственности родителей за то, что они не обеспечили необходимый уровень владения русским языком своим детям.
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что почти 2 тыс. детей мигрантов попытались получить допуск к тестированию по русскому языку, но 81% заявителей получили отказ из-за проблем с документами.