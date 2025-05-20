В Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям-мигрантам не сдавших экзамены детей

Tекст: Алексей Дегтярев

В случае если ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому языку для поступления в школу, у него есть право пересдать экзамен, сказал Музаев, передает ТАСС.

В течение трех месяцев после первой неудачи родители должны самостоятельно организовать обучение, чтобы ребенок смог повторно попробовать пройти тест.

Если и вторая попытка окажется неуспешной, МВД обязано принять меры уже не к ребенку, а к родителям.

«Они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», – указал глава ведомства.

Речь идет об административной ответственности родителей за то, что они не обеспечили необходимый уровень владения русским языком своим детям.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что почти 2 тыс. детей мигрантов попытались получить допуск к тестированию по русскому языку, но 81% заявителей получили отказ из-за проблем с документами.