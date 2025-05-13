В России отказали большинству заявителей на тест по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор сообщил об отказе 81% заявителей на тестирование детей мигрантов

Tекст: Евгения Караваева

Свыше 1,7 тыс. заявлений на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов было подано в России, передает ТАСС. В Рособрнадзоре сообщили, что 81% заявителей отказали в принятии документов, основными причинами стали неполный пакет бумаг, отсутствие свободных мест и недостоверные сведения в документах.

Ведомство уточнило, что к тестированию допустили 335 человек. На сегодняшний день 44 ребенка уже прошли испытание, из которых 27 человек успешно справились с заданиями.

Тестирование проводится в 2 356 организациях десяти регионов России. Рособрнадзор отметил, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать прием иностранных детей.

Процедура тестирования для иностранных несовершеннолетних, поступающих в российские школы, действует с первого апреля 2025 года. Несдача экзамена служит основанием для отказа в зачислении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума взяла на контроль нарушения со стороны вузов, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка. В текущем году количество судебных решений о выдворении иностранцев из страны достигло максимального уровня за последние девять лет.