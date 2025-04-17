Госдума взяла на контроль нарушения с тестами мигрантов на русский язык

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Вячеслава Володина, Государственная Дума займется контролем нарушений, выявленных Рособрнадзором в вузах, которые занимаются тестированием мигрантов на знание русского языка. Эти нарушения были обнаружены в ходе проверки, проведенной в ряде образовательных учреждений, и касаются процесса выдачи сертификатов о владении русским языком, необходимых для получения разрешений на временное проживание и работу.

По словам Володина, выявленные нарушения могут быть квалифицированы по ст.322.1 УК РФ как «организация незаконной миграции», что влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В связи с этим Госдума дала поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить обстоятельства и обеспечить привлечением к ответственности виновных.

Вячеслав Володин напомнил о 15 принятых законах для борьбы с нелегальной миграцией, включая меры по высылке незаконных мигрантов, конфискации имущества, полученного от нелегальной миграции, и запрет на участие посреднических организаций в экзаменах мигрантов. Эти законодательные инициативы уже вступили в силу и требуют эффективного правоприменения.

Рособрнадзор направил предостережения 17 вузам России, включая университеты, тестирующие мигрантов на знание русского языка, указав на недопустимость нарушения обязательных требований федерального контроля.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с 1 апреля в России вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы.

